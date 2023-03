Bordighera, dal 6 marzo scatta il divieto di sosta in via Vittorio Emanuele

Verrà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli, escluso il richiedente, in via Vittorio Emanuele, tra i civici 459 e 463, a Bordighera dal 6 al 17 marzo.

L’ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale è stata emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Una decisione presa vista la concessione di suolo pubblico rilasciata lo scorso 24 febbraio per il posizionamento di autocarri in via Vittorio Emanuele e in via Salerno, finalizzato ad effettuare carico e scarico di materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria negli alloggi del condominio “Ca Mirasol”.