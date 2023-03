Imperia verso le elezioni, passo indietro di Tallone: "Mi candido con Zarbano"

"Ho intenzione di ritirare la mia candidatura a sindaco con la lista civica 'Centro Popolare', faccio un passo indietro, e dichiaro la mia intenzione invece, di appoggiare il candidato sindaco colonnello Zarbano, anche gli amici della lista civica Centro Popolare confluiranno a sostegno del candidato sindaco Zarbano" - annuncia Luca Tallone che ha deciso di ritirare la sua candidatura a sindaco di Imperia per appoggiate il candidato sindaco Zarbano.

"Questa nostra decisione è mossa dalla volontà di unire un fronte comune che si oppone al modello di città del sindaco uscente, e la lista civica di Zarbano, con l'appoggio di Fratelli d'Italia, partito di governo, ha le carte in regola per riuscire nell'impresa" - sottolinea - "Ringrazio tutti gli amici vicini alla lista Centro popolare, per la fiducia riposta in me e nelle persone della lista, l'apprezzamento e anche le parole di incoraggiamento di persone anche di area di sinistra: sono prova di fortissimo senso di solidarietà, di senso di democrazia, che ad Imperia, non mancano e mai mancheranno in futuro".

"Fratelli d'Italia ha la forza per dare copertura politica ad una lista che si troverà a competere contro l'ex ministro Scajola: una sola lista civica senza partiti grandi dietro, con tutta la buona volontà ed il coraggio, si troverebbe in serie difficoltà ancora prima di iniziare la campagna elettorale. Ricordo ancora alle civiche che la riforma del terzo settore a firma Giuseppe Conte ha lasciato regole severe, quindi la democrazia 'dal basso' per le comunali c'è, se però si hanno un paio di avvocati in lista. La frammentazione della opposizioni civiche e moderate è da evitare” - conclude.