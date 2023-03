Imperia: caso monopattini, Fratelli d’Italia "La gara d'appalto faccia aprire gli occhi sull'Amministrazione Scajola"

"Desta stupore leggere i contorni della vicenda sui monopattini elettrici. Viene indetta una gara regolare e viene vinta da un fornitore del servizio. Il tempo passa senza che il servizio venga attivato (si parla di ottobre scorso data dell'inizio non avvenuto) e, ad un certo punto, senza spiegazioni convincenti, si decide di revocarlo. E chi paga? La collettività, anche quei cittadini che il monopattino, per età o scelta, non usano mai quel servizio. È giusto? Secondo noi no" - commentano da Fratelli d’Italia di Imperia.

"L'azienda ha chiesto spiegazioni e ha proposto di integrare il servizio come da richiesta del comune di Imperia (bici più monopattini), ma pare non vada bene ugualmente e si decide (chi?) di incaricare un avvocato per studiare l'interim tra revoca e nuova concessione (14mila euro). Perché?" - sottolineano Fratelli d’Italia - Città di Imperia - "Perché nessun consigliere comunale, magari del Pd che sulla carta 'dovrebbe' essere l'opposizione, nella sede dovuta, prova davvero a fare gli interessi dei cittadini, tutti, chiedendo trasparenza sulle pratiche, insistendo che ogni tanto si cerchi di risparmiare quando si tratta dei soldi di tutti noi, ponendo domande concrete a chi non dovrebbe avere timore di dare risposte?".

"La buona amministrazione, secondo Fratelli d'Italia, non passa solo attraverso slogan, ponti e lucine, ma anche e soprattutto attraverso l'oculatezza del buon padre (e non padrone) di famiglia, nella pluralità della democrazia e delle scelte economiche compiute non a discapito della collettività" - concludono Fratelli d’Italia - Città di Imperia.