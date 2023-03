Sanremo: scritta offensiva contro il Comune in strada San Giacomo, ora scatta la denuncia (Foto)

Sui new jersey compare la scritta ‘Comune di merda’ per protestare contro palazzo Bellevue, rea di aver chiuso la strada senza un motivo apparentemente grave ma, invece, i problemi sono da addebitare a un privato, dal cui terreno cadono pietre che possono creare problemi alla pubblica incolumità.

Il caso è emerso nelle ultime ore, quando sui new jersey di strada San Giacomo, la piccola via che unisce la omonima frazione matuziana con l’ingresso del campo golf, è comparsa l’offensiva scritta nei confronti del comune. Alcuni giorni fa, gli uffici preposti sono dovuti intervenire a causa della caduta di alcuni massi da un terreno privato. Per evitare che qualcuno si potesse fare male, la strada è stata chiusa con alcune transenne che, poche ore dopo sono state letteralmente rubate e portate via.

Vista la situazione il Comune ha installato i new jersey, dove è comparsa la scritta offensiva. Proprio per questo palazzo Bellevue ha già sporto denuncia contro ignoti, in attesa di visionare alcune telecamere presenti in zona per poter capire chi sia stato a rubare le transenne e apporre la scritta.

Nel frattempo, questa mattina i tecnici del Comune hanno fatto un sopralluogo, al termine del quale verrà emessa una ordinanza urgente di ripristino, al proprietario del terreno privato dal quale cadono i massi. Ovviamente, come capita in questi casi, se il privato non ottempererà all’ordinanza, sarà il Comune ad eseguire i lavori, facendo poi pagare l’intervento al proprietario del terreno. Al termine dei lavori la strada tornerà percorribile.