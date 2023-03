Sanremo: restyling dell'ex area Sati alla Foce, le critiche di Progetto Comune "Il privato si compra la città"

“Questa giunta ha intenzione ancora di cementificare la città, attraverso una non meglio spiegata ‘riqualificazione’ del quartiere della Foce”.

Sono le parole di ‘Progetto Comune’, che critica il progetto di restyling dell’ex area Sati. “Ancora una volta – prosegue - si vogliono stravolgere gli equilibri, attraverso metri cubi di cemento privato spacciato per uso pubblico. Parcheggi a raso pubblici, significa solo pochi posti in superficie, in quanto quelli interrati sono pertinenziali quindi concernenti la proprietà. Esaltano una piazzetta antistante il sagrato della Chiesa di San Rocco, come di vitale importanza, e nel frattempo si erigono sei piani con vista sul Cimitero monumentale di Sanremo”.

“Forse non era meglio mantenere le volumetrie – termina ‘Progetto Comune’ - ed affidare quei locali per ambulatori, piuttosto che un luogo d'incontro per chi dal lavoro si è ritirato, o qualsiasi attività sociale. Ed invece ancora una volta, il privato si compra la città”.