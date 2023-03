Gestione del Demanio marittimo e questione balneari: lunedì prossimo ad Arma di Taggia il presidente nazionale Fiba

"La complessità e le difficoltà delle norme legate al regolamento della gestione del Demanio marittimo, dopo le proroghe decise e modifiche normative inserite dal Governo nel Decreto Milleproroghe e l'intervento diretto del Presidente della Repubblica, sono aumentate e le nostre imprese viaggiano sempre più nel buio".

Intervengono in questo modo la Confesercenti e la Federazione Italiana Balneari (FIBA) di Imperia, che hanno indetto un incontro pubblico per lunedì prossimo alle 18 nella sala riunioni di Villa Boselli ad Arma di Taggia. L'incontro sarà aperto a tutti i concessionari di concessioni turistico ricreative della provincia al fine di spiegare le novità del decreto e come questo ricade sugli investimenti futuri delle aziende.

Sarà presente oltre che il Presidente Nazionale FIBA Maurizio Rustignoli, il presidente regionale della categoria Gianmarco Oneglio e anche l’assessore regionale al demanio e urbanistica Marco Scajola (coordinatore del tavolo tecnico del demanio delle regioni) che spiegherà le ultime novità anche in campo di occupazione della costa e proroghe degli spazi dehors. In chiusura l’avvocato Andrea Blasi della società Deloitte Legal chiarirà eventuali dubbi sugli investimenti che i concessionari vogliano fare o abbiano fatto , in attesa della mappatura voluta dal Governo e gli aspetti più strettamente legati alle proroghe 2024.

"Abbiamo voluto creare – dichiara Ino Bonello, presidente provinciale di Confesercenti – un evento divulgativo e di sostegno alle imprese del mondo balneare. C'è l'esigenza e la necessità di recuperare il tempo perso per risolvere la questione delle concessioni demaniali marittime in modo strutturale e definitivo, raggiungendo il giusto punto di equilibrio tra gli interessi delle imprese balneari e le esigenze di una libera concorrenza, ma soprattutto per determinare in maniera certa ed oggettiva l'intera materia, senza ulteriori balletti".