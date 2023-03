Fenomeno migranti e dramma di Crotone: Guidi (Azione) "A Ventimiglia serve un Sindaco realista"

“Sì, a volte i politici dicono la verità, ma subito dopo se ne pentono. E così fanno rettifiche che confermano che l'avevano proprio detta”.

Interviene in questo modo il coordinatore provinciale di ‘Azione’, Duccio Guidi, in relazione alle dichiarazioni del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: “Un dirigente apicale di un partito, Fratelli d'Italia – prosegue Guidi - che deve non poco delle sue fortune elettorali ad un atteggiamento di proclamata fermezza contro l'immigrazione, talvolta adombrando complotti di sostituzione etnica, salvo poi arrivare al governo e fare il contrario di quanto promesso, su questo come su altri temi (dai balneari in là, diciamo) ed al quale è scappato che tra un po' ne arriveranno, con la benedizione del Governo, altri 500mila. Così, giusto per ridarsi un tono, ci si aggrappa alla clandestinità, che come tutti hanno capito è solo un aspetto marginale del fenomeno migratorio, visto che il grosso è dato dall'immigrazione spesso legata a precisi accordi con i Paesi d'origine: è quella a riempire campi, fabbriche, scuole e periferie”.

“Il risultato di questa debolezza coi forti (Unione Europea) e forza coi deboli (i barconi) è l'assenza di politiche di accoglienza e integrazione, come ormai ben sanno i cittadini di Ventimiglia, che privati di un centro di raccolta si ritrovano in una città piena di gente che vaga per strada e dorme sotto i ponti. Un'emergenza che ormai dura da otto anni e di cui non si intravvede una fine, dunque non un'emergenza. A Ventimiglia ci vorrà un Sindaco che affronti il problema con realismo (che spesso è mancato a sinistra) e umanità (cronaca di questi giorni ahinoi). Possibilmente col sostegno di un Governo meno chiacchierone e più fattivo”.