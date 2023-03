Elezioni amministrative Ventimiglia: il gruppo civico lancia la candidatura a sindaco di Gabriele Sismondini “Un punto di riferimento per il futuro”

“Il nostro candidato sindaco è Gabriele Sismondini”. Così si esprime il gruppo civico e moderato a sostegno del candidato che “ben vuole distinguersi nello scenario ventimigliese ed evidenziare la propria identità”.

“Non c’è alcun dubbio che, data la situazione politica cittadina complessa e frammentata, la scelta migliore per noi, sia raccogliersi intorno a una figura moderata e centrista come Gabriele Sismondini - aggiungono nella nota - siamo ben lontani da personalismi e dinamiche di partito, pensiamo che la cosa più importante sia un progetto che abbia al centro Ventimiglia, il nostro obiettivo è restituire decoro e dignità alla città facendola “rifiorire” sia da un punto di vista commerciale che turistico. Il nostro gruppo ha come unico interesse “amministrare” con buon senso, affrontando le numerose esigenze e complessità cittadine. Come noi molte persone vedono nella figura di Gabriele Sismondini un punto di riferimento per il futuro, fanno parte di questo gruppo: ex amministratori, imprenditori, professionisti, commercianti, ristoratori, medici, ma soprattutto giovani e pilastri della vita cittadina; tutti noi sottolineiamo a gran voce di essere civici e moderati, con la volontà di dialogare con tutti coloro che sono altrettanto interessati a dare un nuovo futuro alla città e a raggiungere questo ambizioso risultato”.