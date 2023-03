Uno spaccato della città di Sanremo anni '90 nel film 'Mixed by Erri' del regista Sydney Sibilia

Mixed by Erri mostra uno spaccato della città di Sanremo degli anni ’90, nei quali un dj partenopeo, Enrico Frattasio, con i suoi nastri targati appunto ‘Mixed by Erry’, partì dalle bancarelle napoletane, creando la compilation del 41°Festival di Sanremo, per sbarcare fino alla Bulgaria ed, addirittura, a Singapore. Una storia del ‘falso d’autore’, arrivata sul grande schermo, per la quale il Teatro Ariston, in occasione delle riprese cinematografiche, è tornato al 1991.