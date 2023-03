Sanremo: un nostro lettore ringrazia medici, infermieri e Oss del reparto Chirurgia del 'Borea'

Un nostro lettore, Marco Faieta, ci ha scritto per ringraziare tutto il reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Sanremo:

“In lista da qualche mese per un intervento di plastica di laparocele con protesi, ho trovato dapprima nel Dott. Olsi Begici quel medico che tutti vorremmo incontrare. Sempre pronto a spiegare e consigliare sia prima che dopo l'intervento chirugico, eseguito dallo stesso e dal Dott. Monteleone che ringrazio anch'esso per la gentilezza e professionalità. Ma fermarmi a ringraziare solo i chirurghi che mi hanno operato è molto riduttivo. Ogni medico del reparto di Chirurgia che nei vari giorni di ricovero è passato in visita è sempre stato cortese, gentile e disponibile a tutte le domande e dubbi che vengono a chi si trova in un letto d'Ospedale. La caposala Tiziana, gli infermieri e Oss anche loro sempre pronti al bisogno. Naturalmente un reparto così ha un Direttore ed ecco che anche al Dott. Di Palo và il mio personale ringraziamento per ciò che dirige e bene a mio avviso. Incontrare tutte queste persone che fanno percepire la passione e la dedizione per la professione medica, scalda il cuore e permette di potersi sentire al sicuro”.