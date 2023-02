Ventimiglia: le ecoisole non riconoscono gli utenti, il problema software non è dell'azienda produttrice

Il problema relativo alle ecoisole di Ventimiglia, che non riconoscono molti utenti che devono conferire l’immondizia differenziata, è effettivamente software ma non dipendono dalla EcocontrolGsm, l’azienda che produce le ecoisole stesse.

La conferma ci arriva direttamente dal Direttore commerciale dell’azienda, leader del settore a livello europeo e dalla quale la Teknoservice ha acquistato il sistema di conferimento dei rifiuti. Secondo l’azienda, infatti, il problema che si sta registrando e sulla gestione ‘ponte’ adottato dall’azienda che ha in gestione il servizio di raccolta nei 18 comuni del comprensorio intemelio.

In pratica, secondo la EcocontrolGsm, i dati inseriti si interfacciano tra loro e, quelli utilizzati da Teknoservice sono solo una parte dei dati che possono essere gestiti dalle Ecoisole. C’è anche il problema dei codici dei sacchetti che devono utilizzati. Questi devono avere determinate caratteristiche e, se i codici non sono corretti, il sistema non fornisce l’autorizzazione al conferimento.

Cosa è successo? Quando sono stati consegnati i sacchetti con il gestionale cosiddetto ‘Ponte’ si è creato il problema. Teknoservice ha chiesto lumi alla EcocontrolGsm, secondo la quale si sarebbero dovuti ritirare i sacchetti e consegnarne di nuovi. Prima di fare ciò i programmatori dell’azienda si sono messi al lavoro e, a breve, il software riconoscerà gli errori del qr-code sul sacchetto e tutto potrà tornare a funzionare in modo corretto. Dall’azienda confermano che la situazione si dovrebbe sbloccare entro una decina di giorni.

EcocontrolGsm ha anche sottolineato come le stesse ecoisole stanno funzionando in altri comuni del comprensorio ventimigliese ma, ovviamente con il software originale e non quello ‘ponte’.