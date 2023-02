Elezioni Amministrative: il centrodestra si prende 72 ore per le ultime decisioni, Rixi "A Ventimiglia il candidato è Di Muro" (Video)

Fumata nera dalla riunione che si è svolta questa mattina in Regione a Genova tra i diversi partiti del centrodestra, in relazione alle prossime elezioni Amministrative del 14 e 15 maggio.

Ci sono ancora problemi, come confermato da alcuni dei partecipanti all’incontro, che ha ovviamente visto la discussione per tutti i comuni sopra i 15mila abitanti della nostra regione. Emblematica la dichiarazione di Stefano Balleari, esponente di Fratelli d’Italia: “Potevamo evitare di farla – ha detto – anche se entro 72 ore verrà sicuramente presa una decisione. Per quanto riguarda Imperia rimane il vincolo del nostro simbolo e insistiamo sulla sua presenza”.

Secondo Carlo Bagnasco (Forza Italia) il centrodestra rimarrà unito: “Ora attendiamo solo le decisioni degli alleati che, nei prossimi giorni si incontreranno a livello nazionale. Per quanto riguarda Bordighera, Ventimiglia e Vallecrosia per noi si va uniti mentre, per Imperia c’è da attendere c’è una lunga storia di Forza Italia e non vedo grosse problematiche”.

A microfoni spenti il vice Ministro Edoardo Rixi (Lega) ha confermato che il candidato di Ventimiglia rimane Flavio Di Muro, anche se ovviamente rimane da attendere la decisione degli altri alleati, Forza Italia e soprattutto Fratelli d’Italia. Per Antonio Bissolotti (Liguria Popolare) “Si è trattato dell’ennesimo incontro interlocutorio anche se c’è la volontà di presentarci tutti insieme. Ci sono dei problemi che, in questi giorni mi auguro si possano risolvere. Mi auguro che si trovi una quadra, soprattutto per la situazione generale e non per le singole città”.

Uberto Calcagno, Commissario regionale dell’Udc ha così commentato l’andamento della riunione: “E’ stata sicuramente propositiva ma non definitiva. L’idea è quella di presentarsi in modo unito, ma ci siamo presi ancora alcuni giorni di riflessione, per verificare alcune situazioni delicate, prima di ufficializzare tutte le candidature anche se sicuramente ci chiariremo entro il fine settimana”.