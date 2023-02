San Lorenzo al Mare,troppi cinghiali vicini al centro abitato: il sindaco Tornatore emana una apposita ordinanza

Come accade in moltissime città della nostra provincia (e non solo) la presenza dei cinghiali mette a rischio, in alcuni casi, la sicurezza dei residenti.

Proprio per questo, per prevenire i rischi connessi alla presenza e alla circolazione degli ungulati selvatici, il sindaco di San Lorenzo Mare Paolo Tornatoreha emanato una apposita ordinanza, in relazione all’aumento degli avvistamenti di esemplari, ha vietato di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo ai cinghiali.

Inoltre, tutti gli abitanti e proprietari di terreni vicini alle strade di San Lorenzo al Mare sono tenuti a mantenerli puliti e sgomberi dalla vegetazione infestante, in modo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all’ambientamento dei cinghiali.

Toenatore ha anche incaricato gli agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale Regionale, a rimuovere gli esemplari che frequentano le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze.

La polizia locale potrà supportare e coadiuvare gli agenti del Nucleo di Vigilanza, circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione e che dovranno temporaneamente essere interdette al transito di persone.