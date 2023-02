Incendio di sterpaglie, ieri sera verso le 23 nella zona alta di valle Armea. A dare l'allarme una residente di Ceriana che, dalla propria abitazione, vedeva le fiamme in lontananza.

Intervento non facile per la squadra del distaccamento di Sanremo, vista la zona impervia e non raggiungibile con i mezzi.

Le fiamme si sono propagate velocemente per il forte vento ma, verso l'1.30, l'incendio era sotto controllo. Nel corso della notte la zona è stata presidiata.