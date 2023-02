A Sanremo una giornata di formazione sulle opportunità del settore 'bike'

Confesercenti Imperia , il Club di Prodotto ‘Elevation Club’ in collaborazione con il Consorzio Turistico TCS organizzano una giornata di formazione dedicata alle aziende turistiche-ricettive sulle opportunità offerte dal settore ‘bike’.

“Il cicloturismo è una forma di turismo - interviene Ino Bonello presidente provinciale – in continua crescita in Italia e nel mondo e, di conseguenza , sono in aumento gli interessi economici che girano attorno a questo settore. In particolare sul web vengono sempre più ricercati i percorsi per decidere le vacanze, con un incremento negli ultimi due anni dell’84% di ricerche su ciclovie e piste ciclabili. Grazie all'ebike la richiesta di questo tipo di vacanza sta crescendo, proprio perché avvicina più persone a percorsi che altrimenti sarebbero preclusi ai meno allenati”.

Mercoledì 22 marzo a Sanremo presso la sala riunioni dell'hotel Marinella si svolgerà una giornata formativa aperta alle aziende ricettive interessate a cogliere al meglio questa opportunità di sviluppo e scoprire le potenzialità inespresse del territorio per il cicloturismo. Relatrice sarà Alice Marmorini , esperta di cicloturismo , consulente in strategie di marketing per strutture ricettive, di coaching. In questa giornata aiuterà gli albergatori e gli operatori turistici ad acquisire maggiore consapevolezza del cicloturismo, affiancandoli nella costruzione del loro prodotto specifico attraverso un'attività di consulenza strategica.

Presenterà i numeri del settore , definirà i vari tipi di attività , analizzerà le esigenze dei cicloturisti e fornirà esempi concreti di esperienze vissute sul nostro territorio da vari tipi di cicloturisti.

“La bicicletta è un volano di sviluppo - aggiunge Sergio Scibilia presidente del Consorzio TCS – economico importante, una reale opportunità di crescita per gli imprenditori del turismo e non solo visto che, l’indotto turistico delle due ruote, passa anche attraverso la valorizzazione dei territori e lo sviluppo di forme di turismo lento ed esperienziale. Abbiamo la necessità di capire le esigenze del cicloturista ,che sono molteplici e interessanti, sia per offrire un’ampia gamma di servizi da parte degli operatori, ma anche per cogliere nuove opportunità di business e adattare la nostra offerta commerciale”.

Ci siamo chiesti quale è la definizione esatta e quali sono le esigenze dei cicloturisti odierni?

In che modo possiamo accogliere e soddisfare le esigenze dei cicloturisti? Siamo pronti per diventare una meta di riferimento per questo tipo di turismo?

“Con questa giornata gli operatori del settore – aggiunge Falvio Di Malta biker aderente a Confesercenti - avranno l'opportunità di scoprire i punti di forza e di debolezza del proprio territorio e della propria struttura, capire come attirare concretamente il cicloturista, comunicare in modo efficace la propria realtà e guadagnare dai servizi accessori”.

I posti sono limitati, pertanto è consigliabile prenotare in anticipo. Il prezzo vantaggioso è riservato a coloro che prenotano entro il 1° marzo 2023

Per maggiori informazioni e prenotazioni: confesercenti.imperia@catliguria.it - 3402578954