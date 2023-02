Imperia: successo al Carnevale del Comitato San Giovanni in Banchina Aicardi

Era auspicabile che, dopo la sosta per la pandemia, ci fosse da parte di molti e, soprattutto, da parte dei bambini, un grande desiderio di festeggiare e di divertirsi. Tutto, però, è andato oltre ogni più rosea aspettativa.

Il connubio Comitato San Giovanni e Fem Spettacoli (Fortunello e Marbella, chi non li conosce!) è stato estremamente vincente e la Banchina Aicardi si è riempita di bambini di ogni età, di genitori e nonni che si sono divertiti con la musica e le animazioni proposte dagli artisti in un mare di palloncini e coriandoli.

Considerata l'eccezionale partecipazione, si è rivelata vincente anche la scelta della location che ha fornito un adeguato spazio per la migliore riuscita della manifestazione. Molto apprezzati i dolci, la cioccolata calda e le frittelle di mele proposte dai volontari di Ineja Food.

Al termine dei festeggiamenti sono stati consegnati premi ed attestati di partecipazione alle dieci maschere ritenute più interessanti. "Grazie a tutti coloro che hanno partecipato - dicono gli organizzatori - al Comune di Imperia che ha patrocinato la manifestazione, alla Go Imperia per il supporto tecnico ed al Comitato di Imperia della Croce Rossa Italiana che non manca mai alle manifestazioni di Ineja".