40° Festeggiamenti San Benedetto Taggia: Oggi grande show con la rievocazione e la disfida dei Rioni, domani il corteo (fotogallery)

Grande show oggi pomeriggio a Taggia con la seconda giornata per il 40° anniversario dei festeggiamenti di San Benedetto a Taggia. Oggi pomeriggio è andata in scena la Rievocazione della grande Battaglia, al Campo Ippico, seguita alle 17 dal trofeo "La Disfida dei Rioni" in piazza Cavour. Ha chiuso la giornata lo spettacolo comico di Enrique Balbotin.

Tante le persone presenti a Taggia per questa anteprima, con uno sguardo già a domani per la giornata clou dedicata a San Benedetto. Al mattino, dalle 9.45 alle 13.30, si potrà passeggiare per le vie del centro storico tabiese, uno dei più belli di tutta la Liguria per imbattersi nelle ambientazioni e scenette dei Rioni tabiesi. Un viaggio indietro nel tempo grazie agli abitanti di Taggia che metteranno in scena momenti di vita e quotidianità del passato.

Dove vedere le scenette dei rioni?

- Rione Orso "De raxun tagiasche... la saggezza popolare" in via Lercari;

- Rione Ciazo "Tutu i ven a taiju..." in vico Ciazo;

- Rione Piazza Nuova "Note dolenti... Con' sti cali de luna" in piazza Farini;

- Rione Pozzo "Musica!" in via Ruffini;

- Rione Paraxio "Città sotto assedio" in piazza Gastaldi, vallone Santa Lucia;

- Rione Santa Lucia "I due ladri" in via Santa Lucia"

- Rione Pantano "Peccato... per un'oliva" in via Soleri;

- Rione San Sebastiano "Da ina man stretta ne u ne sciorte ne u ne entra" in piazza Cavour;

- Rione Trinità "Giorno di mercato tra gioie e dolori" in piazza della Trinità;

- Rione San Dalmazzo "Un peso due misure... tra storia e superstizione" in piazza San Benedetto Revelli.

Si tratta di uno spettacolo unico grazie alle ambientazioni perfettamente ricreate, alla bravura degli abitanti di Taggia e alla bellezza dei costumi artigianali che contribuiscono a rendere magica l'esperienza. Non bisogna dimenticare che le scenette sono svolte da attori non professionisti, eppure capaci di trasmettere profondo pathos nelle loro interpretazioni. È grazie ai tabiesi e al loro amore per la storia del loro borgo, se San Benedetto è diventata una manifestazione conosciuta in tutta Italia.