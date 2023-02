Ventimiglia: pattuglie con Carabinieri e Gendarmerie, servizio intensificato per la stagione turistica

A Ventimiglia con l’approssimarsi della bella stagione, in considerazione del prevedibile aumento delle presenze turistiche, saranno intensificate le pattuglie miste formate da Carabinieri e Gendarmerie francese. Una collaborazione che sta dando i suoi frutti nella città di confine, nell’ambito dell’attività di prevenzione generale e controllo del territorio lungo la fascia di confine.



Si tratta di un particolare servizio autorizzato dalle Autorità centrali dei rispettivi Paesi e dalle competenti Prefetture territoriali di Imperia e Nizza. Le pattuglie miste sono integrate nei servizi che i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia ed i Gendarmi della Compagnia di Mentone svolgono nei territori di competenza. Il personale, da entrambe le parti altamente qualificato e conoscitore delle rispettive lingue e normative, ha lo scopo di interagire operativamente ad adeguato livello e poter garantire sul territorio un dispositivo di prevenzione realmente efficace.



Nel mese in corso sono state svolte diverse pattuglie, durante le quali Carabinieri e Gendarmi hanno vigilato il tradizionale mercato settimanale di Ventimiglia, notoriamente interessato dalla ormai consolidata cospicua affluenza di cittadini francesi. Il servizio non ha riguardato la sola area del mercato, ma tutto il centro cittadino e le maggiori vie di comunicazione, al fine di garantire l’ordinato flusso della circolazione stradale, particolarmente intenso per la presenza di moltissimi veicoli provenienti d’oltralpe. Analogamente in territorio francese, nella municipalità di Breil Sur Roja, con pattuglie appiedate per le vie del borgo e tra i banchi del noto mercato.