Carceri imperiesi nel caos: Pagani "Agenti picchiato a Sanremo e telefoni trovati ad Imperia!"

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato preso a pugni nel carcere di Sanremo mentre ad Imperia, invece, gli agenti coordinati dal comandante Agostinelli hanno rinvenuto tre telefoni ben nascosti (due smartphone e un micro cellulare).

La conferma arriva da Fabio Pagani, segretario regionale della UilPa Penitenziari. “E’ tutto accaduto nel pomeriggio di ieri – dice il sindacalista della UIL - nonostante la gli agenti continuino a subire vili e gravi aggressioni da parte dei detenuti. A Sanremo un poliziotto è stato preso a pugni in faccia da un recluso che si rifiutava di rientrare in cella e, trasportato al pronto, soccorso è stato dimesso con prognosi di 5 giorni. La Polizia penitenziaria continua a garantire sicurezza a Imperia, dove la ha rinvenuto all’interno del piano detentivo secondo, tre telefoni cellulari ben nascosti. Organici della Polizia penitenziaria carenti di 18mila unità, equipaggiamenti inadeguati, sistemi tecnologici ed elettronici inesistenti o non funzionanti, questo lo stato attuale delle carceri. Mentre sin dall’insediamento del Governo siamo in attesa di essere convocati dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, o almeno dal Sottosegretario delegato, Andrea Delmastro delle Vedove, che sembra preferire le gite nei territori e gli incontri ‘privati’ a quelli ufficiali da tenersi nell’alveo delle procedure sindacali. Noi siamo sempre pronti al confronto e pensiamo anche di poter fornire validi contributi, ma pretendiamo di essere convocati nelle sedi e nelle forme deputate”.