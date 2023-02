Detenuto morto domenica scorsa in carcere a Sanremo: indagati due reclusi nel penitenziario matuziano

Ci sono due indagati per la morte di Luca Volpe, il detenuto 31enne trovato morto domenica scorsa nella sua cella del carcere di Valle Armea a Sanremo. Lo scrive oggi La Stampa.

Si tratta di due detenuti, S.I. di Imperia e D.S. di Savona che, secondo le indagini sarebbero stati coinvolti in una rissa la sera prima con Volpe. In particolare il litigio sarebbe scoppiato tra Volpe e il savonese mentre il terzo sarebbe poi intervenuto.

In attesa dell’autopsia che verrà eseguita oggi, le cause della morte di volpe potrebbero risiedere in qualche lesione interna, peggiorata nel corso della notte.