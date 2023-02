Imperia sostiene la candidatura di Nizza a Capitale Europea della Cultura, Scajola "I nostri territori uniti da una storia importante"

Un obiettivo che va oltre i confini francesi e interessa da vicino anche i comuni italiani di confine. L'incontro odierno si muove in questo solco: in un rapporto di proficua collaborazione ed amicizia tra Nizza e Imperia. Proprio come è avvenuto pochi giorni fa a Cuneo (LINK).

Nel corso di marzo è in programma la preselezione francese, visto che Nizza concorre insieme ad altre nove località. Nizza si presenta come capofila del territorio, in un progetto che abbraccia e include anche le città italiane più vicine. In caso di vittoria la municipalità nizzarda si impegna già da oggi nell'attuare un percorso di sviluppo e collaborazione condiviso, su progetti che possano interessare tanto la Francia quanto l'Italia, ad esempio, nell'arte e più in generale per la cultura.