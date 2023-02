Sanremo: tutti i sabati una band diversa al Mamely di via Gioberti

Sabato dopo sabato, una band sempre diversa si esibirà dal vivo sul palco del Mamely Risto-Pub. L’obiettivo è dare voce e visibilità alle band locali e far ascoltare i loro brani inediti. Ogni settimana, una proposta diversa: un appuntamento fisso ogni sabato, un percorso tutto da vivere con alcune tra le band più interessanti del momento.

Sabato 25 febbraio alle 21.30 appuntamento con il live della cover band Blue Velvet Sound. La band si esibirà ricordando i vecchi tempi, rispolverando un repertorio anni 70/80 ricordando Pink Floyd, U2, Dire Straits, Gary Moore e tanto altro.

Durante la serata si potrà gustare un piacevole aperitivo, cenare al ristorante, assaggiare una selezione di birre artigianali e per finire ottimi cocktail. Le specialità del ristorante, riguardano soprattutto le portate a base di carne di diverse qualità e provenienze e cucinate in molti modi per appagare i cultori del genere. Naturalmente si potranno degustare altre portate con prodotti freschi, di alta qualità e prettamente stagionali, in base alle realizzazioni degli chef Gianni e Fabio. Infatti, si possono degustare anche piatti di pasta fresca fatta in casa con i sapori del mare e della terra, che richiamano le sapienti ricette della tradizione del nostro Bel Paese.

La birra è un'altra specialità della casa, oltre alle 10 birre alla spina realizzate in vari stili (weiss, ipa, pils, stout, etc.) , ci sono oltre 50 tipi di birre in bottiglia provenienti da vari paesi, da non perdere il fusto conviviale da 5 lt che potrà essere spillato direttamente al tavolo.





Il Ristorante Mamely è in via Gioberti, 37 in pieno centro a Sanremo a pochi passi dal Teatro Ariston.





Per ulteriori informazioni o prenotazioni chiamare al 0184 610641