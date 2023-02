Ventimiglia: serie di problemi per il personale Teknosevice, la Uil Trasporti proclama lo stato di agitazione

I dipendenti della Teknoservice che fanno capo al sindacato Uil Trasporti sono in stato di agitazione. Il motivo riguarda le tante problematiche che impediscono un corretto rapporto di lavoro e più precisamente.

In particolare il sindacato punta il dito sull’adeguatezza e sul decoro dei locali di lavoro nel rispetto delle norme ma anche l’inosservanza delle prescrizioni, con rischi per la salute dei lavoratori. Protestano anche contro la mancata convocazione di un incontro con i sindacati più volte sollecitato e la mancata sostituzione del personale in assenza per lunga malattia, in congedo straordinario e messo in quiescienza.

"Dichiarando lo stato di agitazione dei cantieri del comprensorio Ventimigliese - evidenzia il segretario Vincenzo Giacovelli - siamo disponibili per un eventuale tentativo di raffreddamento".