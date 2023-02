Ventimiglia: 'Utente non autorizzato', la frase incubo dei cittadini per le ecoisole che stentano a funzionare (Video)

‘Utente non autorizzato’: è questa la frase che sta diventando un incubo per i residenti ventimigliesi che, da lunedì scorso stanno tentando di conferire i propri rifiuti differenziati nelle ecoisole sparse sul territorio cittadino.

Già lunedì scorso la situazione si era da subito presentata difficile e, nonostante gli interventi dei tecnici per conto della Teknoservice, questa mattina solo in alcuni sporadici casi il sistema automatico di ricezione dei rifiuti ha funzionato. La conferma ci arriva dai video che pubblichiamo e, ovviamente, il malcontento sale tra i cittadini.

I problemi del conferimento dei rifiuti sta diventando insostenibile e si attende una precisa presa di posizione dell’azienda che ha in gestione il servizio. Molte le lamentele anche se, fortunatamente, non sono ancora stati rimossi i vecchi cassonetti e, quindi, i cittadini possono evitare di riportarsi i sacchetti a casa, conferendoli alla ‘vecchia maniera’.

Intanto si susseguono incontri e riunioni per cercare di risolvere il problema, in modo da poter finalmente far partire il servizio automatico di conferimento, nelle prime ecoisole sistemate nella parte bassa della città. Questa mattina la prima prova nella zona del ‘Funtanin’ sembrava dare il via a una giornata positiva e, dopo essersi sparsa la voce, in molti tra i ventimigliesi si sono presentati con il loro sacchetto.

Purtroppo, però, dall’euforia si è passati velocemente allo scoramento e a un pizzico di rabbia, nel vedere che molti vengono rifiutati come ‘Non autorizzati’. Dopo tre giorni di ‘nuovo corso’ ora ci si aspetta che le ecoisole funzionino a pieno regime, anche perché ne devono essere installate oltre 70 in tutto il comprensorio Intemelio che fa parte dello stesso bando, vinto dalla Teknoservice.

“I cittadini si trovano un po’ in balia delle onde – dicono i sindacati – perché non è facile capire il sistema. E in più sembra proprio che funzioni a singhiozzo”. Qualche perplessità è stata espressa anche dai commercianti, preoccupati sia per il servizio che per il suo costo.

Intanto prosegue, fino a sabato prossimo dalle 10 alle 15 e dalle 16 alle 19 la per poter fare la raccolta differenziata e il relativo conferimento. La consegna si svolge all’ex chiesa di San Francesco, in via Garibaldi e riguarda, per ora, i residenti di Ventimiglia Alta e della Marina di San Giuseppe.