Bordighera, al via i lavori di demolizione di un immobile nella città alta: divieto di transito e di sosta (Foto)

Sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile a Bordighera Alta. Per consentire le operazioni e garantire la sicurezza del traffico sono stati istituiti il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata, in via Circonvallazione, nel tratto prospicente la proprietà della “società via Al Capo 2” dal 20 febbraio al 24 marzo. Il transito veicolare è stato perciò deviato su via Al Capo con doppio senso di circolazione.

E’ stato pure istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, in via Al Capo nel tratto tra via Circonvallazione e il piazzale 8 luoghi, dal 20 febbraio al 20 agosto, che verrà utilizzato come area di sicurezza, area gru ed apprestamenti del cantiere.

Il mercatino riservato ai produttori diretti del mercoledì è stato inoltre spostato da via Al Capo al Piazzale 8 luoghi nei pressi del numero civico 2, prospicente l’ingresso dell’ex hotel Del Capo, dal 20 febbraio fino a fine lavori.