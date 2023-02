Sanremo: 78 kg tra hashish e marijuana in un furgone di fronte al cimitero, un arresto della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Imperia ha trovato 78 kg di droga all'interno di un furgone in Valle Armea a Sanremo. Il maxi sequestro ha portato anche all'arresto del conducente, uno straniero residente a Sanremo.

Sabato scorso, intorno alle 13, nei pressi del cimitero, i militari insospettiti dal veicolo fermo sul ciglio della strada hanno effettuato un controllo. L'uomo a bordo del furgone non è stato in grado di fornire una convincente spiegazione circa la sua presenza in quel luogo e in quell'orario e di fronte alle domande ha assunto un atteggiamento indeciso e nervoso. A quel punto la verifica è stata estesa anche al mezzo e nel vano di carico, le fiamme gialle hanno trovato diversi borsoni con delle droga suddivisa in panetti, in totale 77 kg di hashish e 1 kg di marijuana.





Il soggetto è stato tratto in arresto e portato in Carcere a Sanremo. Sono ancora in corso le indagini preliminari e lo straniero si trova a disposizione della Procura di Imperia.