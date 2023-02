Bordighera, rifacimento della segnaletica: scatta il divieto di sosta sul piazzale del Capo (Foto)

Su tutto il piazzale del Capo a Bordighera domani dalle 7 alle 12 scatterà il divieto di sosta per permettere il rifacimento della segnaletica in vista della fiera delle anime che andrà in scena a marzo. Lo segnalano i cartelli di divieto di sosta posizionati lungo tutto il piazzale.

Inoltre, sulla spianata del Capo, il divieto di sosta vi sarà anche dalle 14 alle 16 per consentire lo svolgimento degli esami relativi al conseguimento della patente AM per ciclomotori. Sotto esame saranno gli allievi delle autoscuole associate “Centrale e Muscatello”.