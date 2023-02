A Diano Marina arriveranno i 'Nonni in gamba', un servizio di aiuto e vicinanza per i bimbi

Il Comune di Diano Marina con le Associazioni riunite in Associazione Temporanea di Scopo: “Anteas”, “Auser” e “Centro Incontro” si stanno preparando per gestire insieme il Progetto “Nonno in Gamba”. L'iniziativa sarà attiva per tutti gli anni scolastici fino al 2025 con l'obiettivo di svilupparla nel tempo.





Il progetto nasce con l'idea di incentivare il percorso a piedi verso la scuola, in sicurezza come strumento per rendere la città più vivibile, meno inquinata e pericolosa. In questo modo verrà data ai bambini l’opportunità di sviluppare esperienze in ambito psicologico e motorio, socializzare e acquisire elementi di educazione stradale favorendo l’invecchiamento attivo e l’interscambio generazionale. La co-progettazione rappresenta una forma di coinvolgimento del Terzo Settore non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella preparazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse per l’innovazione degli stessi, non strettamente economiche, ma logistiche, organizzative e professionali.



Grande soddisfazione per il progetto è stata espressa dal Sindaco, Cristiano Za Garibaldi, e dall’Assessore ai Servizi Sociali, Sabrina Messico. I 'Nonni in gamba' saranno attivi con i servizi: pedibus per andarea piedi a scuola; ai passaggi pedonali in prossimità delle scuole; sullo scuolabus, aiutanto a salire e scendere dal mezzo e accompagnare i bambini; presso i parchi giochi per incentivare la corretta valorizzazione e fruizione dei giochi presenti.





Gli organizzatori dell'iniziativa sono alla ricerca dei volontari che possano ricoprire il ruolo di 'Nonno in gamba' e lanciano questo appello "Per avere più informazioni e per offrire la propria disponibilità potete contattare: Katia 34700672205, Fausto 3518103650, Matteo 3287325032 o rivolgervi all’ufficio dei servizi sociali del comune di Diano Marina 0183 /490276. Sarà ben accetto tutto il tempo che potrete offrire! Al fine di spiegare le iniziative in maniera più dettagliata verrà organizzata una riunione il 1° Marzo, alle 17 in via Cairoli 39 a Diano Marina presso il centro “Auser Filo d’Argento”.