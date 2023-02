Diano Marina: dall'opposizione levata di scudi per la mancata nomina di Luisa Barcella nella Fondazione Ardoino-Morelli

"Prendiamo atto delle nomine del Sindaco ma ci rammarichiamo, prioritariamente come cittadini, per la mancata indicazione della Dottoressa Luisa Barcella": Francesco Parrella e Micaela Cavalleri, consiglieri comunali del gruppo Diano Domani, intervengono sulle recenti nomine da parte del sindaco, in rappresentanza del Comune di Diano Marina, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ardoino-Morelli di Popolo.

"Nessuno più di lei (Luisa Barcella, ndr) - aggiungono i due consiglieri di minoranza - pur senza nulla togliere alle personalità scelte, avrebbe aiutato la Fondazione nelle importanti iniziative che può ancora condurre a sostegno degli anziani dianesi, sia aiutando la riformulazione della convenzione con l’Ente che consentirebbe condizioni più convenienti per le famiglie, in primis quelle di cittadini di Diano Marina, e sia in una gestione maggiormente funzionale del centro diurno 'Ada Carlotta Garibaldi' che non è stato interessato alla vendita alla nuova società. L’esperienza della Dottoressa Barcella, che aveva seguito in prima persona il Regolamento dei rapporti tra la Casa di Riposo ed il Comune e che faceva parte dell’Amministrazione che aveva aperto e valorizzato il centro 'Carlotta Garibaldi' di via Genova, oltre alla sua professionalità e passione per le materie assistenziali, sarebbero state un indiscutibile valore aggiunto".

"E’ un peccato che il Sindaco si sia basato su altri presupposti - concludono Parrella e Cavalleri - con l’indelicatezza peraltro di giustificare le sue scelte anche appellandosi a motivazioni che nulla hanno a che fare col ruolo del nuovo Cda, come quelle elettorali. Ci teniamo soltanto a ricordare al Sindaco Za che i risultati delle elezioni amministrative sono ormai lontani e sempre più dianesi stanno rendendosi conto della mediocrità e dell’inefficienza della sua amministrazione mentre stanno apprezzando la nostra attività di critica, stimolo e proposta, con argomentazioni serie e puntuali, sui diversi aspetti della vita amministrativa cittadina con l’unico obiettivo di perseguire l’interesse di Diano Marina e dei dianesi. Contiamo che presto Za se ne debba inevitabilmente rendere conto".