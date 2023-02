Dal 27 febbraio al 1° marzo 2023 ritorna al cinema Frankenstein Junior. Anche il Cinema Ariston di Sanremo aderisce all'evento che riporta in sala il celebre capolavoro di Mel Brooks.

Il Roof 1, con tre proiezioni, alle 16.15, 19.15 e 21.15. ripropone la commedia in una versione restaurata e digitalizzata. Tre giorni anche per non dimenticare l'imminente 50° anniversario di uscita in sala della famosa pellicola, avvenuta nel 1974.