Imperia: mercoledì prossimo ultimo appuntamento al Cinema Centrale con la rassegna 'Stand-Up'

Ultimo appuntamento, mercoledì prossimo al Cinema Centrale con la rassegna “Imperia, stand-up!”, diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte ed organizzata da Espansione Eventi di Paola Savella, in collaborazione con l’associazione culturale 'We Are For Beat' e il Consorzio Porto Maurizio con il sostegno di Sir Service e di Fondazione Carige, e gli sponsor Energy Team - Duferco Business Partners e ristorante Pressafuoco. Sul palco si alterneranno Ivano Bisi & Pietro Casella

Ivano Bisi, stand-up comedian toscano, e come tale (come tale stand-up comedian e come tale toscano) politicamente scorretto, è autore di una satira corrosiva e di battute disarmanti. Ha partecipato a diversi programmi, tra cui Zelig Club (Comedy Central) e Italian’s Stand Up (Zelig Tv – Amazon Prime). Sin da adolescente scrive e mette in scena gag e spettacoli fortemente censurati. Considera la battuta più bella di sempre questa frase di Steven Wright: “Voglio farmi un tatuaggio di me stesso su tutto il corpo, solo cinque centimetri più alto".

Pietro Casella, stand-up comedian genovese dallo stile introspettivo e surreale, con le sue storie di scuola, di rap, coinquilini fuori sede e dell’immaginario della vita di un ventiquattrenne (classe 1998), ha un notevole e sempre crescente seguito in televisione e sul web. Lo spettacolo va in scena alle 21 al Cinema Centrale di Imperia in via Cascione 52, al costo di € 15,00 . Biglietti acquistabili sul web su Mailticket.