Sanremo: Giornata Nazionale del personale sanitario, ASL1 pianta olivo nei giardini di Bussana

Questa mattina è stato piantato un olivo nei giardini che ospitano la sede della ASL 1 a Bussana, Sanremo. Una iniziativa per la terza edizione della Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato.



Oggi si celebra il diritto alla salute per tutte le persone e si onora il lavoro, la professionalità e il sacrificio di coloro che garantiscono, quotidianamente, questo bene inestimabile. Anche la scelta della data del 20 febbraio non è casuale: tre anni fa a Codogno venne scoperto il 'paziente uno' affetto da Covid-19. Così questo anniversario vuole essere un modo per non dimenticare il grande lavoro e impegno di tutti e tutte nel corso della pandemia.

Con questo olivo, Asl1 ha voluto affermare il suo personale 'grazie': "Un albero d'ulivo come tributo e gratitudine per il lavoro di tutti i giorni delle professioni sanitarie, ma soprattutto nei confronti di chi, durante la pandemia Covid-19, ha dato priorità alla cura dei pazienti e alla salute pubblica, con un grande spirito di abnegazione" - ha rimarcato il DG di ASL 1 Luca Filippo Maria Stucchi.



"La città di Sanremo esprime gratitudine per l'operato del personale sanitario, socio sanitario e del personale socio assistenziale del volontariato. - ha aggiunto Costanza Pireri vice sindaco di Sanremo e referente della Conferenza dei Sindaci di Asl1 - Oggi vogliamo ricordare l'impegno, la professionalità e il sacrificio di tutti coloro che si sono adoperati durante la pandemia da Coronavirus, mettendo la salute pubblica al primo posto, talvolta sacrificando anche se stessi o gli affetti più cari. Non sono mai mancati senso del dovere, lavoro, dedizione. Per questo è nostro compito ricordare il sacrificio e valorizzare al meglio la professionalità di tutti coloro che tanto si sono adoperati e che continuano ad adoperarsi".