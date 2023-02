Imperia: successo per la prima tombola parrocchiale riservata ai nonni della comunità di Porto Maurizio

Nella giornata odierna, domenica 19 febbraio, nelle sale delle Opere Parrocchiali di Via Verdi 14 ad Imperia, si è svolta la prima tombola parrocchiale.



"Una bellissima iniziativa riservata ai nonni della comunità di Porto Maurizio - si spiega nel comunicato -. Quest’evento, fortemente voluto dal parroco Don Lucio Fabris e dal vice Don Davide Polini, segue una serie di iniziative che stanno rivitalizzando la nostra comunità. Dopo le iniziative rivolte ai bambini, infatti, é stata la volta delle persone più grandi. Un bellissimo pomeriggio, una domenica diversa, dove al tradizionale gioco della tombola e seguito tanto divertimento e tante risate, accompagnate da una ricca merenda con le classiche 'bugie' di carnevale. Un bellissimo clima di famiglia, una famiglia universale arricchita dalla gradita presenza di una nonnina Ucraina. La tombola, con smorfia sia napoletana che ligure, ha visto tutti vincitori. Il prossimo appuntamento é previsto per Giovedì 16 Marzo, sempre alle ore 15 è sempre alle Opere Parrocchiali. Salvate la data in agenda e se volete maggiori informazioni potete rivolgervi in parrocchia o contattare direttamente la Sig.ra Myriam Massabò al 328 0279324".