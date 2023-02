Si è svolto, ieri, un sopralluogo del sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito al cantiere di riqualificazione dei camminamenti in corso nella città alta.

“Sopralluogo nel cantiere di riqualificazione dei camminamenti del paese alto per la sicurezza pedonale e la manutenzione urbana” - commenta il sindaco Vittorio Ingenito dopo aver visitato i lavori in via Circonvallazione.