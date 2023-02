Ventimiglia: rotta verso le elezioni Amministrative, avvicinamento tra il Partito Democratico e Sismondini

Si infittiscono i colloqui tra i diversi partiti e le liste civiche per gli apparentamenti in vista delle elezioni Amministrative di Ventimiglia. Da una parte c’è il centrodestra con gli incontri tra i partiti e con la confluenza che sembra sempre più approdare verso Flavio Di Muro, ex deputato della Lega, che dovrebbe esprimere l’unione tra lo stesso Carroccio, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Mentre la Federazione delle Liste Civiche non ha ancora espresso un nome per la candidatura a Sindaco (anche in questo caso i colloqui proseguono) c’è Gaetano Scullino pronto a scendere nuovamente in campo mentre a sinistra deve ancora essere tutto deciso. Da capire se i candidati saranno due, tra Pd e liste spostate più a sinistra, oppure se sarà uno condiviso.

Nelle ultime ore, intanto, è emerso l’avvicinamento tra il Partito Democratico e Gabriele Sismondini, ex Consigliere comunale che era subentrato a Giovanni Ballestra, candidato a Sindaco per una lista civica alle ultime elezioni. Al momento nessuna delle due parti si sbilancia più di tanto, confermando qualche colloquio ma nulla più.

E, nel caso di un apparentamento tra Sismondi e Pd, cosa faranno le altre forze della sinistra ventimigliese? Difficile a dirsi, almeno al momento. E un’altra domanda riguarda anche l’eventuale candidato della coalizione che si verrebbe a creare. Nelle scorse settimane era emersa la possibile candidatura dello stesso Sismondini ma non era prevista la vicinanza del Pd. E ora?

Al momento le candidature a Ventimiglia sono ancora in alto mare, in una sorta di ‘surplace’ di stampo ciclistico su pista, nella quale tutti aspettano le decisioni degli altri. C’è tempo, questo è vero, ma i giorni passano e la data delle elezioni (ancora da fissare ad onor del vero) si avvicina sempre più. Staremo a vedere.