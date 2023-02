Santo Stefano al Mare: 200 equipaggi per 12 nazioni pronti a darsi battaglia nella 'Carnival Race' (Foto e Video)

Tutto pronto al porto di Marina degli Aregai, per la 9a edizione della ‘Carnival Race’, regata riservata alle classi 420 e 470 che vede ai nastri di partenza circa 200 imbarcazioni con atleti che arrivano da 12 paesi.

Un grande appuntamento dedicato alla vela, che ha riunito circa 500 atleti che arrivano dal nostro paese, ma anche da Francia, Germania, Polonia, Lituania, Turchia, Gracia, Slovenia, Ungheria ed altri. Un momento sportivo importante che, però, per la provincia di Imperia si coniuga con quello turistico, visto che le strutture ricettive si riempiono con equipaggi e tecnici.

Particolarmente soddisfatto il presidente dello Yacht Club Sanremo, Beppe Zaoli: “Per noi è stato un grande impegno organizzativo – ha detto – ma anche un orgoglio, visto che nel lotto dei partecipanti ci sono campioni europei e mondiali, che si daranno battaglia in un campo di regata che viene considerato unico a livello mondiale”. Una gara che conferma l’importanza della nostra zona in chiave turistico-sportiva: “E’ sempre stato uno dei punti di forza della provincia e deve essere pubblicizzato ancora di più, visto che non c’è quasi un giorno dell’anno in cui non si può uscire in barca”.

Beatrice Parodi ha accolto con grande piacere i partecipanti alla regata: “E’ diventata una regata importantissima e frequentata ed è sicuramente un momento di prestigio per il nostro porto. Si tratta di atleti e tecnici che, oltre a gareggiare, imparano a conoscere la zona e tornano in altre occasioni. Senza dimenticare che siamo in un campo di regata tra i migliori al mondo”.

La ‘Carnival Race’ parte oggi, vento permettendo, e vede quattro giorni intensi di regate, che vedranno il culmine domenica mattina, al termine della quale sono previste le premiazioni, alle 13, ovviamente al porto di Marina degli Aregai dove si trova il cuore della gara.