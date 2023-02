Sgombero accampamento migranti a Ventimiglia, un lettore: "Istituzioni provvedano a non far vivere le persone nel degrado"

Un lettore ci ha scritto per segnalare una poesia per "far riflettere tutta la popolazione di Ventimiglia che ha gioito dello sgombero dell'accampamento dei migranti e per ricordare a tutti che dovrebbero essere le istituzioni a provvedere affinché le persone non debbano vivere nel degrado".

"A Ventimiglia se non fosse per i volontari le persone non avrebbero nemmeno il cibo. Come si può pensare che vivere sotto un ponte, senza potersi riparare dal freddo, senza potersi lavare o soddisfare i propri bisogni in modo decoroso sia civile? Se c'è il degrado è colpa di chi non fa nulla per permettere a queste persone, perché sono persone, di poter vivere in modo civile! Chi ha gioito della fine del degrado è perché ha il degrado nell'anima" - sottolinea Alessio Livia.