Ventimiglia: atto vandalico a due isole ecologiche automatizzate, lunedì scatta il nuovo servizio (Foto)

Doppio atto vandalico a due isole ecologiche installate in questi giorni a Ventimiglia. Sono state coperte le telecamere di controllo del Qr-Code alla Marina di San Giuseppe e in via al Capo.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, è iniziato il posizionamento delle isole mentre oggi è al via la distribuzione del materiale necessario alla differenziata, nella città alta. Da lunedì prossimo saranno rimossi i cassonetti stradali e inizierà la raccolta con il nuovo sistema, anche se l’atto vandalico, ovviamente, crea non poca preoccupazione.