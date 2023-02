Bordighera, i genitori dei bimbi della 'Rodari': "La mensa scolastica serve solo verdure, chiediamo un menù alternativo con più carne e pesce" (Foto)

“Non siamo soddisfatti del servizio della mensa scolastica. Da tre anni abbiamo problemi con Elior che serve soltanto verdure e legumi e così i nostri figli escono da scuola affamati. I bambini devono, invece, poter mangiare tutto, anche carne e pesce. Impongono ai nostri bambini uno stile di vita solo vegetariano e perciò non siamo d’accordo. Si risparmia a discapito della salute dei bimbi” - segnala un gruppo di genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria G. Rodari in via Pasteur a Bordighera.

La ditta Elior, che gestisce il servizio della mensa scolastica, propone, infatti, un menù settimanale caratterizzato prevalentemente da verdure, pasta e riso. “Da tre anni chiediamo chiarimenti alla ditta Elior, al comune di Bordighera, all'Asl1 e alla direzione scolastica su quello che è sempre più un disservizio mensa per i nostri figli: continui cambi menù comunicati all'ultimo minuto, adesioni a settimane green food strategiche senza nemmeno rispettare le linee guida della stessa iniziativa a livello nazionale. Sembra quasi che il risparmio economico prevalga sui menù dei nostri figli" - fanno sapere i genitori - “Siamo informati, i comuni limitrofi servono menù normali e molto più appetitosi, da noi, invece, solo legumi, verdura e quando va bene, una volta a settimana, carne o pesce. Non ci sta bene che ci venga imposto uno stile di vita solo vegetariano, chiediamo che venga servito un menù alternativo con più carne e pesce”.

I genitori hanno più volte segnalato la questione del menù ma non sono mai stati ascoltati: “Da tre anni continuano a prenderci in giro: l’Elior dice che è l'Asl, l'Asl invece afferma che è il comune, adesso però basta! Noi vogliamo essere ascoltati e soprattutto non vogliamo che ci venga imposto uno stile di vita solo vegetariano. Siamo convinti che i bambini abbiano bisogno di tutto nella loro alimentazione. Chiediamo quindi a gran voce di incontrare tutti i responsabili di questo disservizio: Asl, comune ed Elior” - dichiarano i genitori che hanno creato un ‘comitato spontaneo per il malcontento mensa‘ - “Andremo avanti fino a quando non otterremo un menù per chi non vuole essere vegetariano".