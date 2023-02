Bordighera: nel weekend enduro per i bambini con il Trofeo Mario Ferrero, ecco le modifiche alla viabilità

Nel weekend scatterà il divieto di sosta su piazzale Mediterraneo a Bordighera. Il provvedimento è stato preso dal comune per consentire lo svolgimento della manifestazione "Trofeo Mario Ferrero", gara di enduro/cross per bambini.

Il divieto scatterà dalle ore 8 di sabato 18 febbraio e proseguirà fino alle ore 18 di domenica 19 febbraio. È prevista la rimozione forzata dei mezzi ad esclusione dei partecipanti alla manifestazione. La viabilità ordinaria rimarrà aperta con velocità ridotta a 30 km/h.



Sarà vietato l'accesso alla spiaggia da via Ferrara, via Forlì e zona Pennoni. Sarà infine predisposto un percorso protetto tra piazzale Mediterraneo e l'accesso alla spiaggia Pennoni, per lo spostamento dei concorrenti dall'area paddock al tracciato di gara.