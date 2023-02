Sanremo: Baggioli sul Festival, "Ha vinto la città. Il Comune dovrà tener conto dei record ottenuti dalla Rai"

“Sanremo ha vinto. E sì, perché la vera vincitrice della kermesse dei record è stata proprio la nostra amatissima e lasciatemi dire, una bellissima città".

Simone Baggioli capo gruppo di Forza Italia nel comune di Sanremo traccia un bilancio sul 73° Festival di Sanremo appena concluso. "Una città viva che è riuscita a dimostrarsi una vera e propria perla del Mediterraneo, così come veniva romanzata agli inizi del ‘900; in grado di appassionare l’Italia intera, il mondo intero, con un turbinio di piacevolezze perfettamente documentate e trasmesse a milioni di spettatori, sia in radio che in tv" - commenta.



"Tutti volevano essere a Sanremo, a dimostrazione del grande lavoro di Squadra da parte di tutti gli addetti ai lavori, dai ristoratori agli albergatori, ai commercianti, agli artigiani, senza dimenticare la fondamentale presenza delle Forze dell’Ordine che, come sempre, hanno permesso di svolgere questa manifestazione in totale sicurezza. - sottolinea Baggioli - Come ho già avuto modo di evidenziare, ora ci attende il rinnovo della convenzione RAI – Comune sulla quale devono pesare molti fattori – e non mi limito solo alle bellezze del nostro territorio, al clima o ai nostri prodotti tipici locali – tra cui, uno su tutti, il giusto consolidamento economico del rapporto tra le due istituzioni in gioco. Si dovrà certamente tener conto dei record ottenuti dalla RAI nel corso delle varie serate sotto il profilo dello share oltre all’impressionate valore ottenuto dalla raccolta pubblicitaria".





"Auspico una rappresentativa capace ed esperta nel settore per conto/da parte del Comune. - conclude Baggioli - Bisognerà essere in grado di saper gestire al meglio questo complesso ed articolato accordo, evitando errori e garantendo alla nostra Città un ritorno economico e d’immagine degno di nota".