Sanremo: super Festival anche per il Casinò, incassati 1,5 mln di euro (+71%) in una settimana di grande festa

Sale gremite dai migliori clienti che hanno raggiunto la Riviera per seguire la kermesse canora, flusso continuo di visitatori e turisti provenienti anche dalla vicina Francia, hanno determinato il successo della settimana festivaliera che ha visto il Casinò al centro della scena.

La casa da gioco, infatti, ha ospitato la sala stampa e le collaterali della kermesse canora: 'Citofonare Rai 2', domenica 5 febbraio; 'Oggi è un altro giorno', dal 6 al 10 febbraio; 'La vita in diretta' dal 6 al 10 febbraio e 'Tv Talk' sabato 11 febbraio, la mostra dedicata agli scintillanti ed iconici abiti di scena di Raffaella Carrà e quella incentrata su Tony Renis, eventi che hanno potenziato l’appeal della struttura.

Il bilancio degli introiti della settimana festivaliera è fortemente positivo. Si attesta a quota 1,53 milioni di euro di cui 951.000 alle slot machines, un dato che è in linea con gli incassi precedenti alla pandemia. In questo primo scorcio di febbraio 2023 il Casinò ha introitato 2,2 milioni (+71% rispetto allo stesso periodo del 2022). Più di diecimila le presenze riscontrate tra sale e teatro, una festa continua che ha potenziato la presenza mediatica del Casinò in tanti talk show televisivi e radiofonici.

Nonostante il flusso continuo di visitatori la Casa da Gioco ha saputo accogliere tutti i suoi ospiti, rendendo indimenticabile visite e momenti di intrattenimento. E’ stata protagonista ed in linea con questo eccezionale evento di musica e spettacolo che avrà ripercussioni positive, economiche e turistiche, per tutto l’anno e che colloca il brand del territorio a livello internazionale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Cda per gli incassi, con un Casinò che gode dell'immagine data dalla presenza dei giornalisti all'interno della casa da gioco.