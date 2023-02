Sanremo: scelto il progetto per il prolungamento dell'Aurelia Bis, previste le uscite in zona Foce e via Semeria (Foto)

E’ stato deciso il percorso della variante Aurelia Bis, un’incompiuta che la città attende da anni, un'opera conclusa solo a metà che ogni giorno si scontra con le esigenze di chi si sposta in auto e non può contare su uno svincolo tanto scontato quanto necessario in direzione Sanremo-Taggia nel quartiere di San Martino e, in zona Pian di Poma (a metà di via Padre Semeria), di un'altra uscita utile ad alleggerire il traffico in centro città.

L’annuncio è stato dato dal Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri (insieme all’Assessore Massimo Donzella), la Regione (rappresentata dall’Assessore Giampedrone) oltre al Commissario straordinario Matteo Castiglioni. Con loro anche la Provincia di Imperia, il Senatore Gianni Berrino e Flavio Di Muro, capo di gabinetto del Ministero alle Infrastrutture. Il Sindaco Biancheri ha voluto sottolineare il lavoro di condivisione tra enti ma anche con i Consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione (in particolare Andrea Artioli), che hanno collaborato per arrivare alla soluzione che è stata presentata.

L'Aurelia Bis, lo ricordiamo, è fondamentale anche per un progetto come quello dell'ospedale nuovo, anche per gli spostamenti dei mezzi di soccorso. Non si può prevedere una città più pedonale e vivibile e questo non si può fare senza spostare il traffico a monte.

E’ stata scelta la cosiddetta alternativa ‘E’, che nasce dall’esigenza di coniugare le alternative di Anas alle esigenze del territorio. Erano quattro le opzioni e, alla fine ne è stata creata una quinta, ovvero una via di mezzo tra la A e la B, anche in funzione delle indicazioni ricevute negli ultimi tempi, visto che era stato chiesto di spostare il punto di innesto dell’attuale Aurelia Bis con quello della cava Cangiotti. Si parte dalla attuale uscita alla quale ci si connette con una rotatoria per entrare in galleria e arrivare alla Foce. Quindi una nuova galleria che arriva nella zona di via Padre Semeria (con una rotatoria a 4 bracci) e quindi proprio alla cava Cangiotti. L’opera è di 4,2 km, compatibile con le altre alternative previste.

“E’ stata una scelta condivisa - ha detto il Commissario Castiglioni – per mettere la prima pietra verso tutte le scelte procedurali. Un tassello sul quale si costruisce l’iter autorizzativo particolarmente complesso, sia sul piano nazionale che locale. Con questi primi passi di condivisione il nostro scopo è quello di porre le basi per un lavoro più celere ed efficace. Si tratta della base per non incontrare le criticità del passato”.

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, si è dichiarato soddisfatto del lavoro fin qui svolto: “Le tempistiche sono state ben chiare. Come Amministrazione le abbiamo rispettate per le indicazioni di Anas e Regione al Governo. Sono state accolte tutte le nostre richieste per spostare l’uscita alla ‘cava Cangiotti’ e di poter unire i due tracciati e costruire più svincoli. Un grande lavoro e l’accettazione delle richieste di buon senso”.

L'Assessore alle Infrastrutture della Regione, Giacomo Giampedrone, ha confermato l'impegno di lavorare al proseguimento dell'opera verso Bordighera e Ventimiglia. Per lui anche l'importanza del metodo di lavoro: "C'è una bella collaborazione istituzionale, tra tutti gli enti. Abbiamo lavorato per fare sintesi in tempi brevi e consentire con questa soluzione progettuale al Commissario di lavorare in tempi brevi. Mi auguro che le risorse possano arrivare quest'anno, per passare a un buon progetto ma anche al bando e all'apertura di un cantiere che si attende da troppi anni e che il territorio merita".

Il Senatore Gianni Berrino: “Non è un sogno che si avvera perché si attende il colpo di piccone. Dopo tanti anni di discussione siamo arrivati alla condivisione del tracciato. Un passo importante che vede un progetto di scarso impatto”.

Per il capo di gabinetto del Ministero Flavio Di Muro “Finalmente si passa dalle parole ai fatti per la ‘tangenziale di Sanremo’ con buone possibilità di avviare l’opera in tempi brevi. Interessa ai cittadini ma anche ai turisti che vengono in questa zona. Il ‘sistema’ Aurelia Bis è fondamentale in tutta la Liguria, vista l’impossibilità di risolvere i problemi dell’autostrada”.

Il costo dell'intervento sarà di circa 300 milioni mentre per il cronoprogramma previsto viene confermato che l'inizio dei lavori potrebbe avvenire nel 2025. Difficile al momento quantificare la durata, anche se ovviamente si parla di alcuni anni.