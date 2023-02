Sanremo: mercoledì prossimo a Villa Ormond e alla Fos una giornata per la protezione dei ricci

Si svolge mercoledì prossimo anche a Sanremo una giornata dedicata ad imparare a proteggere i ricci. Il Dottor Massimo Vacchetta, fondatore e direttore del centro recupero ricci ‘La Ninna’ di Novello in provincia di Cuneo, ha deciso di trascorrere un’intera giornata nella città dei fiori, per sensibilizzare più persone possibili, dopo avere appreso che, nel nuovo regolamento per la tutela e benessere degli Animali, redatto dai consiglieri comunali Ethel Moreno e Umberto Bellini Umberto, è stato inserito un capitolo dedicato alla tutela del riccio europeo.

Il dottor Vacchetta, avvalendosi della collaborazione della signora Barbi Michela terrà, nel pomeriggio dalle 14 a Villa Ormond, una lezione ai bambini della scuola ‘Dal Saggio Gufo’ su come prendersi cura di questi animaletti, purtroppo a rischio di estinzione, che vivono nei giardini e parchi pubblici e, dalle 20.30, terrà una conferenza alla Federazione Operaia in via Corradi sullo stesso argomento.