Cervo: progetto Erasmus, studenti francesi riqualificheranno le aree verdi, la soddisfazione del Sindaco

Anche per il 2023 il Comune di Cervo prosegue la collaborazione con il progetto Erasmus. Da ieri è presente un gruppo di circa 15 studenti della scuola francese che già lo scorso anno partecipò al progetto, l’istituto agrario CFPPA della Savoia “Domaine Reinach” di La Motte – Servolex.

Da oggi gli studenti resteranno a Cervo per una decina di giorni e, guidati dagli insegnanti, si occuperanno della riqualificazione di alcune aree verdi. I progetti riguardano in particolare la sistemazione dell’orto botanico della scuola, che sarà messo in sicurezza con il ripristino della staccionata e la riorganizzazione della scalinata per l’accesso alla parte più alta. Ci sarà poi il Parco del Ciapà, polmone verde già interessato da interventi di valorizzazione come la recente campagna di crowdfunding i cui risultati prenderanno vita in primavera grazie a una serie di iniziative.

Gli studenti francesi saranno coinvolti, al Parco, in diversi lavori tra cui un importante ripristino della staccionata della rotonda, ammalorata e pericolante, ma anche il restyling di alcune strutture in pietra. Ritorneranno poi sui lavori svolti gli scorsi anni per valutarne lo sviluppo: in zona foce, per esempio, e nell’area posta sotto la chiesa di San Nicola.

“Siamo felici e soddisfatti del rinnovo di questa collaborazione internazionale che è anche un’occasione di formazione per i giovani che opereranno a Cervo - sono le parole del sindaco Lina Cha – soddisfazione che si aggiunge all’impegno per la valorizzazione e riqualificazione del Parco del Ciapà, che stiamo portando avanti da tempo. Il Parco è un’area naturalistica di grande pregio che caratterizza il borgo di Cervo, per questo abbiamo identificato come prioritari, insieme agli insegnanti, alcuni interventi decisivi e necessari ai quali si aggiungeranno nei prossimi mesi altre iniziative, tutte con l’obiettivo di rendere il Ciapà un luogo sempre più amato e frequentato da turisti e non solo”.