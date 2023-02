Sanremo 2023, Senatore Berrino (FdI): “Vorrei che fosse politicamente neutro”

"Come tutti sanno sono sanremese, amo la mia città e sono estremamente felice che ospiti il Festival. Sono consapevole dell'importanza che il Festival ricopre per l'economia cittadina e per per la promozione turistica di Sanremo e della Liguria. Vorrei che se ne tenessero due all'anno. Vorrei che la musica tornasse protagonista assoluta. Vorrei che fosse politicamente neutro. Vorrei che fosse sessualmente neutro. Criticare alcuni contenuti portati sul palco da alcuni ospiti non significa detestare il festival, ma volerlo ancora più bello e fruibile per tutti. Questo Festival è, al di là delle polemiche e delle considerazioni, da ricordare per il ritorno alla normalità e per l'eccezionale successo che ha avuto in città anche al di fuori del teatro Ariston. Basta poco per far sì che sia il festival di tutti gli italiani. Da Sanremo passo e chiudo". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanni Berrino.