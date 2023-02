Ventimiglia: martedì al Teatro Centrale Anna Bonaiuto e Valentina Cervi protagoniste di 'Addio Fantasmi'

Sono Anna Bonaiuto e Valentina Cervi, figlia e nipote d’arte, due attrici brave e popolari, le interpreti di ‘Addio Fantasmi’, tratto dal romanzo di Nadia Terranova, successo del 2018 (Einaudi), finalista allo ‘Strega’, che Chiara Lagani alla drammaturgia e ai costumi, e Luigi De Angelis alla regia, cioè i Fanny & Alexander, porteranno in scena martedì al Teatro Comunale di Ventimiglia, in una stagione che ancora una volta stupisce per la ricchezza delle proposte.

‘Addio Fantasmi’ è fondamentalmente la storia di due inquietudini irrisolte, quella di una madre e di una figlia che si incontrano nuovamente nella vecchia casa di Messina, che ora deve essere sgombrata e venduta, dove in passato hanno vissuto insieme le loro infelicità dopo l’abbandono da parte del marito e padre. Due donne molto diverse che si muovono fra i fantasmi dei ricordi, dei dolori e di tenaci rancori.

“È un palco pieno di apparizioni – dice Nadia Terranova - quello che vedrete. Di quei piccoli suoni e fruscii che rendono elettrica la vita psichica delle persone, i nostri conflitti quotidiani, le nostre perdite maestose, il nostro umano e terribile bisogno di dare nomi alle cose. C’è un confine oltre il quale le parole scritte non vanno, anche quando hanno molto ancora da dire, ed è lì che comincia questo spettacolo”.