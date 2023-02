Sanremo chiude il 73° Festival con un record assoluto: 180 mila persone in città per la finale. Biancheri: “Il più partecipato della storia”

Sanremo chiude una 73ª edizione del Festival di Sanremo destinata a rimanere nella storia.

Il sindaco Alberto Biancheri questa mattina ha portato in conferenza stampa un dato che non lascia spazio a polemiche o immaginazione: “Una cosa mai vista, ieri siamo arrivati a 180 mila persone in città”.

“È stata una settimana straordinaria per tutto quello che abbiamo vissuto dentro l’Ariston e fuori in città - ha aggiunto Biancheri - c’era una grande voglia, abbiamo visto tanta gente sorridente e felice di vivere questo Festival che dobbiamo iniziare a guardare con occhi diversi. Dobbiamo pensare al 2024 per un Festival sempre più diffuso fuori dall’Ariston”.

E poi si è rivolto ad Amadeus: “Hai fatto qualcosa di straordinario, è stato il Festival più partecipato della storia, rimarrà negli annali. Siamo contenti di essere al tuo fianco”.

Alle parole del sindaco hanno fatto eco quelle di Amadeus: “La fotografia più bella me l'ha data la città con un fiume di gente, la condivisione di questo pubblico fa capire che la forza della gente zittisce qualsiasi polemica. La potenza della gente dà forza a questo Festival”.