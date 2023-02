Speciale Weekend: ecco cosa fare e dove andare in provincia di Imperia ‘oltre il Festival’

Come dicevamo il focus di questo fine settimana è incentrato sul 73esimo Festival della Canzone: gli appuntamenti sono innumerevoli e per leggerli nello specifico consultate la nostra Agenda Manifestazioni. Comunque ne segnaliamo tre aperti al pubblico e facilmente fruibili: il mini concerto di Achille Lauro in Piazza Colombo, musica live in piazza Bresca e la mostra dedicata a Raffaella Carrà.

Finita l’era pandemica, è tornato in piazza colombo il ‘Suzuki Stage’: un’estensione del Teatro Ariston che permette di vivere appieno le serate della kermesse canora con esibizioni di grandi artisti e questa sera sarà la volta di Achille Lauro. Oggi e domani dalle 18 Piazza Bresca, la piazza della movida sanremese sarà animata dall’evento ‘Bresca in Festival - #sanremo2023’, evento unico e soprattutto il più teen della settimana festivaliera che coinvolgerà tutta la piazza in filodiffusione con giochi di luci. Quest’oggi, dalle 18 alle 21 e dalle 23 all’01 l’appuntamento è con la notte del festival. Special Guest live Sax: Paolo Parpaglione Rivera Gang. Guest: Ma Nu & Andrea Introvigne. Dalle 21 alle 23 diffusione del festival. Domani sera invece dalle 17 alle 20 musica live con ‘I Pan e Pumata’ e dalle 20 alle 23 con Nando Voice.



Fino a domani al Forte Santa Tecla (h 10/18) sarà ancora possibile visitare gratuitamente la mostra ‘A far la moda comincia tu!’. Un omaggio a Raffaella Carrà attraverso 35 abiti, alcuni in dotazione delle Sartorie Rai, altri provenienti da collezionisti privati. Tra i pezzi più prestigiosi anche l'iconico vestito rosso realizzato dal costumista Luca Sabatelli per la performance ‘Fiesta’, ma anche il primo completo con pantalone e top con cui la Carrà mostrò per la prima volta l'ombelico in televisione a Canzonissima. Un percorso che permette di osservare la modernità di una donna che ha attraversato la tv e la storia del costume rimanendo sempre contemporanea e reinventandosi ogni volta. Un corpus di vestiti che parte dalla tv in bianco e nero ai suoi colori preferiti e indossati: il bianco, l’oro, il rosso, il bluette, le paillette, il nero, declinati tra giacche, costumi da sera e tute dall’optical al super chic.



Segnaliamo inoltre l’iniziativa di Confcommercio che torna oggi e domani con ‘Saldi di gioia’, in concomitanza con il Festival della Canzone. I moltissimi negozi aderenti resteranno aperti con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, per proporre la loro merce a prezzi scontati con ulteriori ribassi, anche attraverso stand e bancarelle.



Ora lasciamo la città dei fiori e tutto quello che gli ruota intorno per segnalarvi altri eventi in provincia. Questa sera a Taggia, dopo tre anni di assenza, torna la notte dei furgari, l’appuntamento legato alle celebrazioni di San Benedetto che affonda le radici nel lontano 1625. Negli angoli più suggestivi del centro storico si potranno ammirare i consueti spettacoli di cascate di fuoco, i falò nelle piazze e le cene nelle cantine (per saperne di più sulla tradizione dei furgari cliccare questo link).



Domani sono tre gli eventi che segnaliamo. A ‘Lo Spazio Vuoto’ di Imperia, terzo appuntamento all'interno della rassegna teatrale ‘Venghino Siori’, alle ore 21.15, con lo spettacolo ‘Settanta Volte Sette’ con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca, disegno luci Cristiano Di Nicola. "Settanta volte sette racconta la vita di due famiglie i cui destini s'incrociano in una sera. Racconta del rimorso che consuma, della rabbia che divora, del dolore che lascia fermi, del tempo che sembra scorrere invano. Gli attori affrontano il tema del perdono e della sua possibilità nelle relazioni umane".

E poi due appuntamenti dedicati ai più piccoli: al Teatro del Palazzo del Parco di Bordighera, alle ore 16, l’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera dedica ai più piccoli – ma non solo – il concerto ‘La musica ispirata ai bambini’. In programma ‘Pierino e il Lupo’, favola musicale di Sergei Prokof’ev, 'Masques et Bergamasques – Suite Op. 112' di Gabriel Fauré e la ‘Marcia dei Giocattoli’ di Victor Herbert. Voce recitante sarà Maura Amalberti; direttore d’orchestra il maestro Massimo Dal Prà. “Un bellissimo concerto che è occasione per avvicinare i bambini al linguaggio universale, suggestivo e potente delle sette note”.

Al Teatro Comunale di Ventimiglia, alle ore 16, il Teatro dei Mille Colori propone ‘Un sogno magico’, viaggio fantastico in un mondo di magia. Il Mago Taz stupirà grandi e piccini coinvolgendoli in una girandola di emozioni, creatività e colori. Impossibile narrare il contenuto, il fascino dell’appuntamento sta proprio nella capacità del Signor Mago Taz di animare lo spettacolo adattandolo al pubblico, rendendolo, così, unico ed irripetibile.

Per conoscere nel dettaglio tutte i dettagli degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo