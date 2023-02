Sanremo: "Yallah, forza muoviti!", al Centrale un flashmob per dire no alla violenza sulle donne (Foto e Video)

Dovevano essere 100 ma erano di più le ‘Donne in rosso’ per il flashmob ideato e realizzato da Alessia Cotta Ramusino, ambasciatrice Unicef della Liguria per contrastare e sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne.

Durante il Flashmob Alessia Ramusino ha cantato Yallah, brano da lei composto che racchiude un messaggio di respiro internazionale. Yallah è la parola araba più usata in assoluto che significa ‘forza, forza, muoviti’. Ed è proprio questo il messaggio che si è voluto dare, un monito rivolto a tutti per prendere coscienza e fare il possibile per porre fine a questa piaga sociale.

‘Respect and love’ (rispetto e amore), sono le parole che le donne hanno ripetuto come un mantra, vestite di rosso. Alla manifestazione, che si è svolta al cinema Centrale (sala Vittorio De Scalzi), ha partecipato Costanza Pireri, vice Sindaco e Assessore alle politiche sociali del Comune di Sanremo, insieme agli altri due Assessori, Silvana Ormea e Sara Tonegutti.